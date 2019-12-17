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Yuto Nagatomo'dan bu sezonki ikinci gol

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, bu sezon Trabzonspor maçının ardından ikinci golünü Tuzlaspor karşısında kaydetti.

17.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:53
Yuto Nagatomo'dan bu sezonki ikinci gol

'ın futbolcusu , bu sezon Trabzonspor maçının ardından ikinci golünü Tuzlaspor karşısında kaydetti.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray'da gol perdesini Japon futbolcusu Yuto Nagatomo açtı. Müsabakanın 10. dakikasında sahneye çıkan Nagatomo, takımını 1-0 öne geçirdi. 33 yaşındaki sol bek bu sezon daha önce Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında gol atmış takımına 1 puanı getirmişti.


Bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Japon futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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