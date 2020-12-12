Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi
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Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi

12.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:14

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında yaptığı hat-trick ile adeta yıldızlaşan milli gururumuz Yusuf Yazıcı'nın maçın 58. dakikasında kaydettiği gol Lille'de ayın golüne layık görüldü.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'de fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan - Lille mücadelesinde yaptığı hat trick ile maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı'nın 58. dakikada kaydettiği gol Lille'de Kasım ayının golü seçildi.

Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Lille o anları sosyal medya hesaplarından "Kasım ayının golü Yusuf Yazıcı'dan geldi!" notuyla paylaştı. Fransız ekibinin gönderisi yoğun ilgi gördü.

Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi
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