Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Lille sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın asistinde Yusuf Yazıcı da gol attı.

Fransa Ligue 1'de 13. hafta mücadelesinde Lille ile Monaco karşılaşırken mücadeleye yine milli yıldızlarımız damga vurdu.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille 2-1'lik skorla kazanırken perdeyi 53'te Jonathan David açtı. 62'de Jonathan David'in yerine oyuna giren Yusuf Yazıcı, 65'te Burak Yılmaz'ın asistinde skoru 2-0 yaptı. 90'da Pellegri sonucu ilan etti.

YUSUF TOPLAMDA 10 GOLE ULAŞTI

Sparta Prag maçında 77. dakikada oyundan alınırken hocası Galtier'in elini sıkmayan Yusuf, haftanın en çok konuşulan maddelerinden biri olmuştu. Lille'de toplam 17 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı veren Yusuf Yazıcı, formanın sahibi olduğunun sinyalini verdi.

Burak Yılmaz ise Lille formasıyla çıktığı son sekiz Ligue 1 maçında da gol katkısı yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Lille 26 puana yükselirken bu sezon ligdeki 7. galibiyetini aldı. Monaco ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra yenildi.

Ligin bir sonraki haftasında Lille sahasında Bordeaux'u konuk edecek. Monaco ise Marsilya deplasmanına gidecek.