Yusuf Şimşek: "Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu"
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Yusuf Şimşek: "Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu"

08.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:28

Yusuf Şimşek: "Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu" Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Çok üzgünüz, 90. dakikada gol yemek hiç yakışmadı.

Yusuf Şimşek: "Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu"

ADANA - Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Çok üzgünüz, 90. dakikada gol yemek hiç yakışmadı. Oyuncularımızda üzgün" dedi.

Balıkesirspor TFF 1. Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, "Gerçekten çok üzgünüz, 90'ıncı dakikada gol yemek hiç yakışmadı. Çocuklarda oyuncularımız çok üzgün. İçlerinde ağlayanlar oldu. Çok istiyorlar inşallah bu istekleri kırılmaz. Önümüzde daha maçlar var. Ben futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar, kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Futbolda bunlar var, futbol bunun için güzel. Son dakikada yiyip son dakikada atabiliyorsunuz. Tekrar tekrar futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Deplasmanda maçtan önce 1 verseler kabul eder miydik belki kabul edebilirdik. Deplasmanda oynadığımız için. Ama 3 puanı kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz. Fırsatlarda bulduk atamadık, rakibe de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Karambolden pozisyon buldular. Onlara da bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yusuf Şimşek: 'Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu'
Yusuf Şimşek: 'Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu'
Yusuf Şimşek: 'Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu'
Yusuf Şimşek: 'Oyuncularımızdan ağlayanlar oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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