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Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in "Kulüpler 11 yabancıyla sahaya çıkmak istedi" açıklamaları üzerine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan cevap geldi.

12.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:17

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Özdemir'in "Bütün kulüplere görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna 'Evet' der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz" ifadelerini eleştiren Günay, daha önceki kuralların Türk futbolunu ileriye götürmediğini savunarak yanıt verdi.

Galatasaray'ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay şu ifadeleri kullandı;

"Kulüpler 11 yabancı ile sahaya çıkmak istiyor" ifadesi, konuyu asıl mecrasından saptırmaya yönelik olsa gerek. Esas sorun; daha önce denenip olumlu bir sonuç alınamadığı halde, sınırlama ve yasakların Türk futboluna fayda getirmek bir yana zarar vereceğini görememektir."

Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik

NİHAT ÖZDEMİR: BEN BUNA "EVET" DER MİYİM?

TFF Başkanı Nihat Özdemir Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda yabancı sınırıyla ilgili, "Teknik adamlar, yöneticiler çıkıp, 'Bize sorulmadı' diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna 'Evet' der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
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