Yusuf Günay'dan Galatasaray'da ibra davasına ilişkin açıklama

Galatasaray'da açılan ibra davasına ilişkin, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübünün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ibra davasına ilişkin açıklamada bulundu. Yusuf Günay yaptığı yazılı açıklamada, "11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA