Yusuf Demir hangi milli takımda, hangi milli takımı seçti? Yusuf Demir Türkiye'de mi oynuyor?

Yusuf Demir hangi milli takımı seçti? Yusuf Demir Türkiye'de mi oynuyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, ilk olarak Avusturya formasıyla 28 Mart'ta bir resmi maça çıkmasına rağmen, bu milli araya kadar Türkiye'ye geçiş yapma hakkını koruyordu.

YUSUF DEMİR HANGİ MİLLİ TAKIMI SEÇTİ?

Avrupa'da devlerin takibinde olan ve Barcelona'nın transfer edeceği konuşulan 17 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nı seçti. Avusturya Futbol Federasyonu, Rapid Wien'de oynayan genç oyuncuyu İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka ile oynayacakları maçın aday kadrosuna dahil etti.

YUSUF DEMİR NEDEN TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINDA DEĞİL?

Yusuf Demir'in 12 Ekim 2021 salı günü oynanan Danimarka maçına kadar Türkiye'ye geçiş yapma hakkını koruyordu. Avusturya A Milli Takımı'nda Yusuf Demir bu milli arada deplasmanda Faroe Adaları'na karşı forma giyince, milli takım tercihini değiştirip Türkiye'de oynama hakkını kaybetti. Sadece iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avusturya'daki dördüncü resmi maçı oldu.

FIFA'nın yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk A Milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giyebilir. Eğer üç maçtan fazla oynarsa FIFA tarafından verilen bu hak geçersiz oluyor.

YUSUF DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yusuf Demir (d. 2 Haziran 2003; Viyana, Avusturya) On Numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. Rapid Wien'den kiralık olarak Primera División RFEF takımlarından Barcelona B'de forma giymektedir. Barcelona'nın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, kısa sürede A Takım'a yükseldi. 9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya Millî Futbol Takımı'nı tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

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