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Yurtlar arası voleybol şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yurtlar arası voleybol şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kız yurtları arası voleybol turnuvası şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kız yurtları arası Voleybol turnuvası şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Yurtlar Arası Voleybol Turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren turnuva sonunda Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu birinci, Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nun ikinci, Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu üçüncü olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE

Yurtlar arası voleybol şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu

Yurtlar arası voleybol şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu

Yurtlar arası voleybol şampiyonu Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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