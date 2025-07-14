Yurtiçi Kargo 15 Temmuz'da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki,Yurtiçi Kargo 15 Temmuz'da da açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

YURTİÇİ KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI,

15 Temmuz Salı günü kargolar kapalı olacak. Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.

Buna göre;

Yurtiçi Kargo,

Aras Kargo,

MNG Kargo,

PTT Kargo,

Sürat Kargo gibi Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarının 15 Temmuz 2025 Salı günü çalışmaması bekleniyor.

15 TEMMUZ KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Yurtiçi Kargo, kamu kurumu olması nedeniyle resmi tatillerde çalışmaz. Bu nedenle 15 Temmuz'da Yurtiçi şubeleri ve dağıtım ekipleri hizmet vermeyecektir. Kargonuz bu tarihe denk geliyorsa, teslimatlar bir gün sonrasına sarkabilir.

Özel kargo firmaları ise (Yurtiçi, MNG, Yurtiçi, Sürat Kargo vb.) genel olarak resmi tatillerde çalışmazlar. Ancak bazı firmalar havaalanı ya da AVM şubeleri gibi yoğun bölgelerde sınırlı hizmet sunabilir. Bununla birlikte, genel kural olarak 15 Temmuz'da özel kargo firmaları da dağıtım yapmayacak ve şubeler kapalı olacaktır.