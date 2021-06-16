Yurtdışındaki Faslılar sınırın açılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı
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Yurtdışındaki Faslılar sınırın açılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı

Yurtdışındaki Faslılar sınırın açılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fas'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında başlayan normalleşme kapsamında sınırların açılması ve uluslararası uçuşların izin verilmesiyle yurtdışındaki Faslılar ülkelerine dönmeye başladı.

Fas'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında başlayan normalleşme kapsamında sınırların açılması ve uluslararası uçuşların izin verilmesiyle yurtdışındaki Faslılar ülkelerine dönmeye başladı.

Fas'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme adımları kapsamında 15 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşların yeniden başlayacağı ve sınırların açılacağı açıklanmıştı. Ancak, yurtdışındaki Faslılar uçak biletlerin pahalı olmasında şikayetçi olmuştu. Devreye giren Fas Kralı VI. Muhammed, devlete ait Fas Havayolunun (RAM) uçak biletlerinin fiyatları düşürmesi talimatı verdi. Bilet fiyatlarının indirilmesinin ardından yurtdışındaki Faslılar ülkelerine dönmeye başladı. Salgının nedeniyle ülkesini kavuşamayan Faslılar ülkenin farklı havalimanlarında mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Fas Hükümeti, korona virüs salgını kapsamında ülkeleri durumuna göre iki gruba ayırmıştı. Türkiye, Kanada, Belçika, Fransa gibi A listesinde yer alan ülkelerden gelenler aşı sertifikası veya 48 saat içerisinde yapılmış PCR testinin negatif sonucuyla Fas'a girebilecek. Hindistan, Endonezya, Nepal, Pakistan, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi pek çok ülke kapsayan B grubundan gelenleri ise 10 günlük zorunlu karantinada kalacak.

-İHA-

Yurtdışındaki Faslılar sınırın açılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı
Yurtdışındaki Faslılar sınırın açılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı
Yurtdışındaki Faslılar sınırın açılmasıyla ülkelerine dönmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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