Yurt Dışında Okul Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

IEFT Genel Müdürü Deniz Akar, yurt dışında eğitim görmek isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri Wise TV'ye anlattı.

Akar, şu sözleri dile getirdi: "Bir üniversite eğitimi, lisansta veya yüksek lisansta çok büyük hayal kırıklıkları olacağını sanmıyorum. Çünkü hepsi ciddi ve büyük eğitim kurumları, üniversiteler. Bazen bu tür sıkıntılar, kısa veya uzun dönem dil okullarında olabiliyor. Düşündükleri seviyede bir eğitim ile karşılaşmayabiliyorlar. Mutlaka kendileri masa başı araştırmasını yapsın ve bir eğitim danışmanlık kurumunu ziyaret edip detaylı bilgiler alsın."