Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai

Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik sorununu ortadan kaldırmak ve kesintisiz elektrik hizmeti almak için Mart ayında işbirliğine gittiği Enerjisa yetkililerini belediyede ağırlayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik sorununu ortadan kaldırmak ve kesintisiz elektrik hizmeti almak için Mart ayında işbirliğine gittiği Enerjisa yetkililerini belediyede ağırlayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa Mart ayında yaptıkları işbirliği sayesinde ilçede elektrikten kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak üzere adım atmış, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle Yüreğir'in elektrik sorunlarını, yapılacak elektrik tesisi yatırımlarını ve taleplerini görüşmüştü.

Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı ve ekibini belediyede ağırlayan Başkan Kocaispir, iki aylık sürede yapılan çalışmaları ve gelinen aşamayı değerlendirdi. Enerjisa'nın Yüreğir'de yapacağı yatırımlar ve çalışmalar detaylı olarak görüşüldü.

Görüşmede kesintisiz elektrik için yeni trafo yapılacak yerlerin Yüreğir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Enerjisa'ya teslimi ile sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacak Kışla Mahallesi Gürhani Caddesi, Köprülü Mahallesi Şehit Metehan Şahbaz Caddesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi 3515, Yavuzlar Mahallesi Eski Sinema Sokağı, Akıncılar

4226 sokak, 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokak ve Yamaçlı 1000 sokaklarda elektrik hatlarının yer altına alınması, Çamlıbel ve Başak mahallelerinde yeni açılan sokakların aydınlatma çalışmaları yapılması konuları karara bağlandı.

Enerjisa'ya destekleri ve işbirliği için teşekkür eden Başkan Kocaispir, oldukça verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, görüşmelerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. - ADANA

Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai
Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes Antony Blinken Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:51:46. #1.16#

title