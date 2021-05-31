Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik sorununu ortadan kaldırmak ve kesintisiz elektrik hizmeti almak için Mart ayında işbirliğine gittiği Enerjisa yetkililerini belediyede ağırlayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik sorununu ortadan kaldırmak ve kesintisiz elektrik hizmeti almak için Mart ayında işbirliğine gittiği Enerjisa yetkililerini belediyede ağırlayan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa Mart ayında yaptıkları işbirliği sayesinde ilçede elektrikten kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak üzere adım atmış, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle Yüreğir'in elektrik sorunlarını, yapılacak elektrik tesisi yatırımlarını ve taleplerini görüşmüştü.

Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı ve ekibini belediyede ağırlayan Başkan Kocaispir, iki aylık sürede yapılan çalışmaları ve gelinen aşamayı değerlendirdi. Enerjisa'nın Yüreğir'de yapacağı yatırımlar ve çalışmalar detaylı olarak görüşüldü.

Görüşmede kesintisiz elektrik için yeni trafo yapılacak yerlerin Yüreğir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Enerjisa'ya teslimi ile sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacak Kışla Mahallesi Gürhani Caddesi, Köprülü Mahallesi Şehit Metehan Şahbaz Caddesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi 3515, Yavuzlar Mahallesi Eski Sinema Sokağı, Akıncılar

4226 sokak, 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokak ve Yamaçlı 1000 sokaklarda elektrik hatlarının yer altına alınması, Çamlıbel ve Başak mahallelerinde yeni açılan sokakların aydınlatma çalışmaları yapılması konuları karara bağlandı.

Enerjisa'ya destekleri ve işbirliği için teşekkür eden Başkan Kocaispir, oldukça verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, görüşmelerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı