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Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı'nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.

04.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:16
Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı

Belediyespor Kulübü U12 Kız Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı'nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı ligin ilk maçını Spil Basketbol Takımı ile yaptı. Muradiye Salonu'nda oynanan maçta Mavi-Beyazlı Takım, rakibini 27-15 skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Yunusemreli potanın sultanları moral kazandı. Yunusemre U12 takımı grupta Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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