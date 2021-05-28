Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor

Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Judo takımı milli sporcuları, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı milli sporcuları, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı milli sporcuları, formlarını korumak ve müsabakalara hazır olmak için antrenörleri gözetiminde antrenman yapıyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Yunusemreli milli sporcular Enes Pınar, Emine Mihrace Çelen, Kardelen Öztürk, Ceyda Aydın, İkranur Durak, İlayda Akçagün, Yıldıray Arguz, Sümeyye Kaya ve müsabakalar başladığında şampiyonlukları, kupaları ve madalyaları kazanmayı hedefliyor. Antrenmanlara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Orhan Akdemir, yalnızca milli takım sporcularının alınan izinler ile salonda çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Akdemir açıklamasında, "Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü judocularımız antrenmanlarını evde yapıyor. Milli sporcularımız da günlük planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetiminde her an müsabakalara hazır şekilde formlarını koruyorlar" dedi. - MANİSA

Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunusemreli milli judocular tempo düşürmüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:53:04. #1.14#

title