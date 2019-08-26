Yunusemreli güreşçiler milli takım kampına davet edildi
Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi grekoromen milli takım kampına davet edildi.
Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi grekoromen milli takım kampına davet edildi.
Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi İstanbul'da 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak 12 - 13 yaş Grekoromen Milli Takım kampına seçildi. Antrenör Ömer Rona ve Murat Bozkurt sporcuları kutlarken; spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan da başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - MANİSA