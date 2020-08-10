Yunusemreli atletizmcilerden büyük başarı Yunusemre Belediyespor Kulübü Atletizm sporcuları, U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Atletizm sporcuları, U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla uzun süredir ara verilen yarışmalara katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları Denizli'de düzenlenen U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Şampiyonada Yunusemre Belediyesporlu Burak Orhan 1500 metrede bölge birincisi olarak altın madalya, kızlarda yarışan takım sporcusu Güneş Şare 1500 metrede bölge ikincisi olarak gümüş madalya, 800 metrede de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuların başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA