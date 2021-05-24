Yunusemreli 3 judocu Ümit Milli Takım kampında

Yunusemre Belediyespor'un başarılı 3 milli erkek sporcusu Enes Pınar, Abdullah İnci ve Cuma Çiçek, 25 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Avrupa Kupası Ümit Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı 3 milli erkek sporcusu Enes Pınar, Abdullah İnci ve Cuma Çiçek, 25 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Avrupa Kupası Ümit Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Antrenörü Orhan Akdemir, sporcuların emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi öncesi, sporcularımızın başarı grafiği oldukça yüksekti. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde ettik. Pandemi döneminde de hiç ara vermeden çalışarak sporcularımızın formlarını korumalarını sağladık. Sporcularımızın Avrupa Kupası hazırlık kampında çok iyi çalışıp hem kulübümüzü hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesporlu sporcuların milli takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilmelerinin kendilerini gururlandırdığını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarıda emeği olan antrenörleri kutladı, sporculara da başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı