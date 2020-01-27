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Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 15. hafta maçında kendi evinde karşılaştığı Aydın Ayyıldızspor'u 3-2 mağlup etti.

27.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:53
Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Belediyespor 15. hafta maçında kendi evinde karşılaştığı Ayyıldızspor'u 3-2 mağlup etti.


Yunusemre Belediyespor Tevfik Lav Tesislerinde Aydın Yıldızspor ile karşı karşıyla geldi. Maç öncesi 'da meydana gelen ve çevre illerde de kayıplara neden olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kıyasıya geçen maçta rakibi 3-2 yenen Yunusemre Belediyespor bu skorla puanını 33'e yükseltti. Yunusemre Belediyespor'un gollerini 5 ve 83'te Sinan Yıldırım, 60. dakikada Uğurcan Köse kaydederken; maçın 2. yarısında 2 takımda kırmızı kart görerek maçı 10'ar kişi tamamladı. Yunusemre Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak. Aydın Ayyıldızspor ise Sökespor'u ağırlayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
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