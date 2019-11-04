Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı

Kendi evinde Bölmesporla karşılaşan Yunusemre Belediyespor maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

04.11.2019 10:41
Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı

Kendi evinde Bölmesporla karşılaşan Yunusemre Belediyespor maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında kendi evinde Bölmespor'la karşılaştı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan maçın 18. dakikasında Sinan Yıldırım'ın attığı gol maçın skorun belirledi. Maçı 1-0 kazanan Yunusemre Belediyespor, liderlik hedefini sürdürdü. Sahasında üst üste 4. galibiyetini alan Mavi Beyazlı Takım, puanını 16'ya yükseltirken, Bölmespor ise 3 puanda kaldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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