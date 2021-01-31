Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

31.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:26
Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 4 milyon 465 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 8 milyon 930 bin lira garanti ücret ödenecektir." denildi.

Açıklamada, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ise futbolcuya 2023-2024 sezonu için 13 milyon 395 bin lira garanti ücret verileceği ve TÜFE+ÜFE oranı uygulanarak ödeme yapılacağı belirtildi.

Transfer nedeniyle futbolcuya üç taksit halinde toplamda 11 milyon 162 bin 500 lira imza ücreti de ödeneceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin yüzde 20'si futbolcuya ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Serdar Ortaç Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa İstifa Oyunlar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 23:29:58. #1.14#
title