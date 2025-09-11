Dün teknik heyetten gelen "transfer kapandı" mesajına rağmen, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebiyle bu bölge için girişimler yeniden hız kazandı. Yunus Emre Konak kimdir? Yunus Emre Konak Fenerbahçe'ye mi geliyor?

YUNUS EMRE KONAK İÇİN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim olarak Brentford forması giyen Yunus Emre Konak geldi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı. Ancak yapılan ilk teklif Brentford tarafından yeterli bulunmadı. Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve teklifini geliştirmeyi planladığı öğrenildi.

ALİ KOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Yaklaşan kongre öncesi üyelerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz; topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE KONAK KİMDİR?

10 Ocak 2006 doğumlu olan Yunus Emre Konak, futbol kariyerine Batmanspor'da başladı. Gösterdiği performansla Sivasspor'a transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz yıl bonuslarla birlikte 5 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olmuştu. Premier Lig'de forma giyen Konak, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.