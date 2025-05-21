Yunus Akgün evli mi, sevgilisi Tuğçe Alaca kimDİR?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Yunus Akgün evli mi, sevgilisi kim?

YUNUS AKGÜN SEVGİLİSİ KİM?

Tuğçe Alaca'nınYunus Akgün'ün bir partneri olduğu biliniyor. İlişkisini gizli tutmayı tercih eden Yunus Akgün'ün kız arkadaşının adı Tuğçe Alaca. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Tuğçe Alaca'nın yaşı, doğum tarihi, boyu ve kilosu hakkında herhangi bir veri mevcut değil.