Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi
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Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı skandal olayın ardından Yunan cephesinden krizi tırmandıracak bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımın hızlı bir testten geçmeyi reddettiğini belirten Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, "Emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir" dedi.

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı. Yaşanan olayların ardından Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HALK SAĞLIĞINI UYARAN KONULARDA YASALARIN UYGULANMASI VAZGEÇİLMEZDİR"

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias yaptığı açıklamada, "Galatasaray kafilesinin hızlı bir testten geçmeyi reddetmesi üzerine, emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi. Halk sağlığını uyaran konularda yasaların uygulanması vazgeçilmezdir. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da hem ülke sakinleri hem de ziyaretçileri için insan haklarına tamamen saygı duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi - Haberler Spor
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