Yunanistan Milli Takım kampında sakatlanan Dimitrios Pelkas, İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de şok üstüne şok yaşanıyor. Milli Takım'da sakatlanıp kadrodan çıkarılan Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin ardından Dimitrios Pelkas'tan da sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Yunanistan Milli Takım kampında olan yıldız futbolcu amtrenmanda kalçasından sakatlandı ve İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe ligde kritik haftalara girerken yıldız futbolcularından gelen kötü haberlerle sarsıldı. 5 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan, İrfan Can ile Nazım Sangare'yi sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde şimdi de Pelkas şoku yaşanıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile karşılacak Yunanistan'da Pelkas son antrenmanda sakatlık yaşadı ve kadrodan çıkarıldı.

SON DURUMU KONTROLLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'nda İspanya ile karşılaşacak Yunanistan'da son antrenmanda kalçasından sakatlık geçiren 27 yaşındaki oyuncu, İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe ve Yunanistan Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan yıldız orta sahanın Honduras ve Gürcistan maçlarında forma giyip giyemeyeceğinin kontroller sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün 3 futbolcunun da sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Süper Lig'de topladığı 59 puanla 3. sırada yer alan Kanarya, milli ara sonrası Denizlispor'u konuk edecek.