Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti
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Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti

15.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:55

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlı tavrı nedeniyle eli kolu bağlanan Yunanistan'a bir darbe de vatandaşlarından geldi. Atina'daki kamu çalışanları, hükümetin ekonomi ve sosyal güvenlik politikalarını protesto amacıyla bir günlük greve gitti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Orta Eğitimciler Sendikasının (OLME) çağrısıyla yapılan grev ve protestolar, başkentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

HASTANELERDE SADECE ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR

Toplu ulaşım ve sağlık çalışanlarının da katıldığı grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferlerinin aksadığı kentte, devlet hastanelerinde sadece acil servisler hizmet veriyor.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA) çalışanlarının greve katılımları nedeniyle iç ve dış hatlarda yapılması planlanan uçak seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

POLİSLE GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI

Öte yandan ADEDY, OLME ve diğer sendika üyeleri, Klaftmonos Meydanı'ndan parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürümek istedi. Polisin, bir grup göstericinin molotofkokteylli saldırısına biber gazıyla yanıt verdiği gösteride, 10 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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