Türk İHA'sı Yunan medyasını paniğe sürükledi
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Türk İHA'sı Yunan medyasını paniğe sürükledi

Türk İHA'sı Yunan medyasını paniğe sürükledi
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yunanistan'da yayınlanan bir televizyon programında Türk İHA'larının ne kadar tehlikeli boyuta geldiğine dikkat çekildi.

Savunma sanayiinde yapılan atılımlarla İHA ve SİHA konusunda dünyada önemli bir konuma yükselen Türkiye, komşu ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yunan medyasındaki bir televizyon programında Türk İHA'larının kendilerini için ne kadar tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekilirken oldukça kışkırtıcı bir iddia da bulunuldu.

Söz konusu programda şu ifadeler kullanıldı:

"Olay yakın zamanda Doğu Ege'de yaşandı. Yunan helikopteri eğitim uçuşu yapmak için, Yunan fırkateyninden gece görüş ekipmanları ile gece vakti havalandığında 500 metre kadar yakın bir mesafede bir Türk İHA'sı gördüler. Büyük bir İHA değildi. Ama önlerinden geçebilecek kadar büyüktü. Bu bir kere olmadı, iki kere oldu. Türk İHA'sı tekrar geldi ve önlerinden geçti. Helikopterlerin deneyimli operatörleri gerekli tüm işlemleri yaparak, fırkateyne haber verdi ve gemiye geri döndü.

"BU OLAY İHA'LARIN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Bu olay geceleri alçak irtifada İHA'ların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Türkler orada sadece İHA'ları ile pilot olmadan oldukları için, bizim pilotlarımızın hayatını tehlikeli hareketlerle riske atıyorlar. Aynı Türk İHA'larının donanma tatbikatı sırasında Yunan gemilerinin üzerine uçtuğunu not etmeliyiz. Bu çifte provakasyon Yunan operatörleri için son derece ciddi bir uyarıdır"

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