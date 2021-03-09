Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

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Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla lige damgasını vuran Pelkas'la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Yunan medyasında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Pelkas'ı başka bir takıma satması durumunda PAOK'a yüzde 20 pay ödeyecek.

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana gösterdiği performans ve yaptığı katkıyla sezona damgasını vuran Dimitrios Pelkas'la ilgili ülkesi Yunanistan'da çok dikkat çeken bir haber yapıldı.

HARİKA PERFORMANS

Ligin başından bu yana 20 maça çıkan Yunan yıldız 5 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın yıldızı konumuna geldi. Bu performans sonrası da Pelkas'la ilgili özellikle Yunanistan basınında transfer haberleri gündeme gelmeye başladı.

PAOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yunan medyasında yer alan haberlere göre yıldız oyuncunun eski takımı PAOK, futbolcunun performansını yakından takip ediyor. Bu takibin nedeni ise Fenerbahçe'yle PAOK arasında yapılan sözleşmenin içinde yer alan bir madde.

PAOK'A YÜZDE 20 PAY İDDİASI

Yunan basınına göre, sezon başında 1.6 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas'ın kontratında bir sonraki satışından PAOK'a verilecek yüzde 20 pay maddesinin bulunduğu iddia ediliyor.

KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇACAKLAR

Fenerbahçe'de yıldızı iyice parlayan Pelkas'ın Avrupa'ya olası bir transferinden pay alacak PAOK, sarı-lacivertli yıldızdan gelecek ücreti şimdiden düşünmeye başladı. Yine Yunan medyasından Sportime'ın iddiasına göre 27 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin 20 milyon eurodan kapıyı açtığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN PELKAS PAYLAŞIMI

Konyaspor maçında Skubic ile çarpışan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Fenerbahçe akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Yunan futbolcunun durumunun iyi olduğunu ve iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.