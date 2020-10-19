Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı
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Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı

19.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:09
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı

Samsun'da 1 hafta önce 14 lira olan 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 20 TL'ye çıkarken, tavuk fiyatlarına kilo başına 1 TL ile 1,30 TL arasında zam geldi.

Samsun'da 1 hafta önce 14 lira olan 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 20 TL'ye çıkarken, tavuk fiyatlarına kilo başına 1 TL ile 1,30 TL arasında zam geldi.

Artan döviz fiyatları iç piyasadaki bazı ürünlerin zamlanmasına neden oluyor. Geçen hafta buğday fiyatlarının zamlanması neticesinde Samsun'da ekmeğin fiyatı 1 liradan 1,25 TL'ye çıkmıştı.

Geçen hafta 14 lira olan 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 20 liraya çıktı. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bugün itibarıyla tavuk etine de kilo başına 1-1,30 TL zam geldiğini açıkladı.

Şen, "Yem ve üretim maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı ilk önce yumurta fiyatlarına zam geldi. Yem ve diğer ham maddeleri dolara endeksli olduğu için üretim maliyeti arttı. Bu da mecburen fiyatlara yansıyor. İhracat olduğu zaman dışarıya mal sattığınız zaman kardasınız. Tavuk fiyatlarına da bugün zam geldi. Tavuk etine de kilo başına 1 – 1,30 TL arasında zam geldi. Bu zammın önünün de açık olduğu söyleniyor. Zamdan önce tavuğun kilosu 9-10 TL'den satılırken, şimdi en az 11 TL'den satışına başlanacak. Zamlardan önce 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 14 liraydı, uygulanan zamlarından ardından fiyat 20 liraya kadar çıktı. Fiyatların artması satışları olumsuz etkiledi. İnsanlar fiyatların bu kadar kısa sürede zamlanmasına tepki gösteriyorlar. Fiyatlarda düşme konusu şu anda görünmüyor. Dolar fiyatları düşmedikçe bir indirim öngöremiyoruz. Fiyatlar daha da artabilir. Şu anda en ucuz tavuk kanadının toptan fiyatı 13 TL, tavuk kilo 11 TL gibi fiyatlara satılacak. Durum onu gösteriyor ki 11 TL'den aşağıya tavuk olmayacak" dedi. - SAMSUN

Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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