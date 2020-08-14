Yumurtalık'ta sezonun ilk badem hasadı yapıldı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sezonun ilk badem hasadı gerçekleştirildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sezonun ilk badem hasadı gerçekleştirildi.

İlçede, tarıma elverişli olmayan arazide dikilen bademde, hasat heyecanı yaşanıyor.

Kuru yemiş sektörünün yanı sıra birçok alanda kullanılan bademler hasat ediliyor.

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, yaptığı açıklamada, bademin, bölgede muz yetiştiriciliğinin yanında alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlandığını belirterek, "Badem, pazar sıkıntısı olmayan ve insan sağlığına faydalı bir üründür." dedi.

Kaynak: AA