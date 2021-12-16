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Yumruklar il birinciliği için vuruldu

Yumruklar il birinciliği için vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da düzenlenen okul sporları Gençler Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenen okul sporları Gençler Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Malatya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 3 gün süren ve 200'e yakın öğrenci sporcunun katıldığı okul sporları Gençler Boks Şampiyonası müsabakaları sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Kilolarında dereceye giren öğrenci sporcular, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde etti.

Okul Sporları Gençler Boks Şampiyonası müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve diğer ilgili ve yetkililer verdi. - MALATYA

Yumruklar il birinciliği için vuruldu

Yumruklar il birinciliği için vuruldu

Yumruklar il birinciliği için vuruldu

Yumruklar il birinciliği için vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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