Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu

Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'da Genç Erkekler Boks İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.

Malatya'da Genç Erkekler Boks İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan, Genç Erkekler Boks İl Seçmesi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, 3- 9 Eylül 2021 tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak olan Genç Erkekler Bölge Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. İl şampiyonasında derece yapan ve Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılma hakkını elde eden sporcular şöyle oldu:

"48 Kilo 1. Niyazi Özkan, 2. Kemal Sönmez, 57 Kilo 1.Yusuf Özgenel, 2. Ramazan Ali Demir, 60 Kilo 1.Berat Gönültaş, 63 Kilo 1.Yusuf Doruk, 2.Buğrahan Korkmaz, 67 Kilo 1.Miraç Dokcel, 74 Kilo 1.Çağatay Koçhan, 2.Fehmi Emir Yılmaz, 3.Ammar Muka, 75 Kilo 1.Fehmi Emir Yiğit, 2.Ahmet Emre Kuvar, 3.Muhammed Deda, 3.Yusuf Dağcı, 80 Kilo 1.Kağan Can Günay, 2.Muhsin Aslan, 86.Kilo 1.Tuncay Karadağ, 2.Yaşar Özer, 3.İbrahim Ethem Sarıbaş, 92 Kilo 1. Kadir Zetveli, +92 Kilo 1.Muhsin Berat Sönmez, 2.Miraç Emre Kaya." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor
Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Burak Özçivit Burcu Biricik Celil Nalçakan
Spor Marcao Muslera Gervinho Erol Bulut Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:58:39. #1.16#

title