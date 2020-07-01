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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 394,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 lira, cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor.

01.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:09

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 392,3 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.40 itibarıyla 394,3 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 lira, cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.788 dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 390-400 LİRA BANDI İZLENECEK'

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor

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