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Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor

Geçen haftayı 460,7 liradan kapatan altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 472,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 liradan, cumhuriyet altını 3.151 liradan satılıyor.

17.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:56

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 17.30 itibarıyla 472,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 liradan, cumhuriyet altını 3.151 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.983 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını belirtti.

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Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları (3)
ALTIN: Yola devam
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MUHAMMED ÜMMETİNDEN: Pandemi sürecinde bankalardan kredi çekip altı yatırıyor birileri , çiftci bankasının teşvik için verdiği ucuz kredileriyle altın alıyor DOYMAZlar. Ülke uçuruma giderken altına -dövize hücum edenler gözünüzü torpah doyursun. Bugünden sonra bilmediğim tanımadığım hiç bir kişinin cenazesine katılmayacağım haklarımı da helal etmeyeceğim. İsterseniz varın bin hacca kurtuluşunuz yok cehennemden.
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ÇOKOMELLİ: Ne yapacaksınız artsın altın maaşınızı !!! Altınla mı alıyor sunuz ??
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