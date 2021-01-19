Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi
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Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi

19.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:07

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mobilyacı Nedim Salar, 4 saatlik çalışmayla iş yerinin önüne kardan koltuk, bozdolabı, TV ve çamaşır makinesi yaptı. Salar'ın kardan yaptığı eşyalar vatandaşların da ilgisini çekti. Salar, insanların kardan koltuğa oturup fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Yüksekova'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bunu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsat bilen mobilyacı Nedim Salar (32), 3 gün önce iş yerinin önüne kardan koltuk, TV ünitesi, bozdolabı ve çamaşır makinesi yaptı.

Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi

ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR SONRA FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR

Koltuğu ve bu eşyaları görenler önce şaşkınlık yaşıyor, ardından da fotoğraf çekiyor. Mobilyacılık yapan Salar, kardan yaptığı eşyaların ilçede ilgi odağı olduğunu söyledi.

Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi

"KARLARI SANATA ÇEVİRMEYE BAŞLADIK"

Gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini belirten Salar, "İş yerimizin önünde biriken karları sanata çevirmeye başladık. Bu kardan eserleri görmek için insanlar evden çocuğunu alıp buraya getiriyor. Mobilyacı olduğumuz için kendi ürünlerimizi yapmaya çalıştık. Birçok müşterilerimizi burada ağırlayıp çay ikramında bulunuyoruz. Günde onlarca kişi yaptığımız bu eserleri görüp, kanepenin üzerinde oturup, hem çaylarını içiyorlar hem de hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi
Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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