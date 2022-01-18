YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - - Yüksekova'da eksi 25'de karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 25 dereceye rağmen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yüksekova'da 5 gündür aralıklı yağan kar yağışı yerleşim alanlarında yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Hayatın adeta durma noktasına geldiği ilçede kapalı yolları açmak için Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Eksi 25 dereceyi bulan soğuklara rağmen yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz mücadele veren karla mücadele ekipleri, özellikle Yüksekova-Şemdinli, Van-Yüksekova, Yüksekova-Dağlıca yolunda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 7/24 görev başındalar.

Yüksekova Belediyesi ekipleri ise merkezde bulunan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.