Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Aktaş umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Aktaş umutlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Aktaş umutlu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtti. Zafer Aktaş geride kalan sezonda emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Aktaş, "Geçen sezon çok değerli takımların, hocaların ve oyuncuların olduğu bir ligde şampiyonluğa ulaştık. Umarım önümüzdeki yıllarda ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Zafer Aktaş, İNG Basketbol Süper Lig'i için hem saha içi hem de saha dışı organizasyon hazırlıklarının son hızla devam ettiğini söyledi. Aktaş," Teknik ekip olarak büyük ölçüde takım kadrosunu tamamladık. Şu an kalan son parça 1 numara için alacağımız yabancı oyuncu. Onu da kısa sürede halledeceğimizi düşünüyorum. Yönetimimiz de saha dışında çok büyük çaba ve özveriyle çalışarak Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yaratıyor. İnşallah seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için '2 yıllık sözleşme' şartı koştu
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Aktaş umutlu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:57:33. #1.16#

title