Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe Beko: 76-82

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - SALON: Pamukkale Üniversitesi

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta German, Lomazs ve Hakan'la üst üste 3 sayılık basketler bulan Merkezefendi, skoru 17-10 yapıp 7 sayı farkla öne geçti. Mola dönüşü Guduric, Polonara, Booker ve de Colo'yla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, farkı kısa sürede kapatıp ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip soyunma odasına önde girdi: 35-44. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korudu. Rakibi karşısında farkı açan saı-lacivertliler finale 72-51 avantajla başladı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Denizli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı bildi.