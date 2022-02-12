Yukatel Kayserispor maçından notlar

Kayserispor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman; Uğur Demirok, Aldülkadir Parmak ve Carlos Mane'nin yerine Hosseini, Attamah, Cardoso'ya görev verdi. Kayserispor, şu 11 ile sahaya çıktı: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Yıldırım Mert Çetin, Hosseini, Carole, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Attamah, Cardoso, Bertolacci, Mustafa Pektemek.