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Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil TunçYUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Kolovetsios, Yasir, Carole, Gökhan (Dk: 73 İlhan), Attamah, Emrah (Dk: 66 Cardoso), İbrahim, Mensah (Dk: 66 Mane), Ramazan (Dk: 88 Onur), Mame Thiam (Dk: 88 Fernandes)KASIMPAŞA: Ertuğrul - Bruma, Eren Evren...

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Kolovetsios, Yasir, Carole, Gökhan (Dk: 73 İlhan), Attamah, Emrah (Dk: 66 Cardoso), İbrahim, Mensah (Dk: 66 Mane), Ramazan (Dk: 88 Onur), Mame Thiam (Dk: 88 Fernandes)

KASIMPAŞA: Ertuğrul - Bruma, Eren Evren (Dk: 88 Donk), Hadergjonaj (Dk: 84 Ahmet Engin), Travnik, Tarkan, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Sadiku (Dk: 66 Dirar), Jorgensen, Umut

GOLLER: Dk: 33 Mensah, Dk: 90+2 Cardoso (Yukatel Kayserispor )

SARI KARTLAR: İbrahim, Cardoso, Kolovetsios (Yukatel Kayserispor) Travnik, Sadiku ( Kasımpaşa )

Süper Lig 4'ncü hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı Mensah ve Cardoso'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde Uğur Demirok ısınma hareketleri yaptığı sırada sakatlandı. Uğur Demirok yerine Yasin Subaşı ilk 11'de yer aldı.

22'nci dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın yerden şutu az farkla auta çıktı.

33'üncü dakikada Thiam, orta sahadan kaptığı topu Mensah'a attı. İki kişiyi eksilten Mensah'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

69'uncu dakika Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan'ın ortasından Jorgensen'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti

80'inci dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında Cardoso'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı. Seken topa koşan Mane'nin ceza alanına attığı pasta İlhan kale çizgisi önünde topa vuramadı. Kaleci Ertuğrul sona anda topa sahip oldu.

90+2'nci dakikada Mane'nin ara pasında topla buluşan Manuel Fernades'in ceza alanına attığı pasa kale çizgisi önünde dokunan Cardoso farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Spor Haberleri

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Haber: Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0 - Haberler Spor
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