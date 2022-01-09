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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil TunçYukatel Kayserispor: Lung, Attamah, Hosseini, Onur Bulut, Carole, Emrah Başsan (Dk. 65 Mane), İbrahim Akdağ, Uzodimma (Dk. 84 Yasir Subaşı), Cardoso (Dk. 65 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç

Yukatel Kayserispor : Lung, Attamah, Hosseini, Onur Bulut, Carole, Emrah Başsan (Dk. 65 Mane), İbrahim Akdağ, Uzodimma (Dk. 84 Yasir Subaşı), Cardoso (Dk. 65 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 89 İlhan Parlak ), Mustafa Pektemek (Dk. 89 Ramazan Civelek)

Altay : Lis, Murat Akcan, Naderi, Thaciano, Thiam, Ceyhun Gülselam (Dk. 85 Özgür Özkaya), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Bamba (Dk. 61 Deniz Kadah), Rodriguez, Paixao (Dk. 61 Ahmed Rayan)

Gol: Dk. 33 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor )

Sarı kart: Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor-Altay maçını ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

70. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mustafa Pektemek ceza sahasına girmeden sert bir şut çekti. Ceza alanında Gavranovic'in dokunamadığı meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Lis kurtardı.

Maç Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri

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