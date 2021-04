Yukatel Denizlispor maçından notlar

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı. Belözoğlu'nun yanı sıra teknik ekibe dahil olan yardımcı antrenör Erdinç Sözer de ilk maçında görev aldı.Emre Belözoğlu, ligin 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci'nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11'de görev aldı.Belözoğlu, Denizlispor maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta."FENERBAHÇE'DE 5 EKSİKFenerbahçe, Denizlispor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle 2 oyuncu ise koronavirüs testlerinin pozitif olmasından dolayı Denizlispor karşılaşmasında görev alamadı.SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE Sarı-lacivertli ekipte Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.Ligde en son 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta 11'de görev alan Sinan Gümüş, sonrasındaki 13 maçın 7'sinde sakatlık sebebiyle görev alamazken 3 maçta yedekler arasında yer aldı. Sinan Gümüş 3 maçta ise oyuna dahil olmadı.İRFAN CAN KAHVECİ VE MERT HAKAN YANDAŞ YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, karantina sürelerinin ardından Denizlispor maçı ile kadroya dahil oldu. İki oyuncu da yedekler arasında yer aldı.YEDEK KALECİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİNSarı-lacivertli ekipte Harun Tekin'in yokluğunda yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin görev bekledi. Tecrübeli kaleci Harun Tekin, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer alamazken 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosuna girdi. 17 yaşındaki file bekçisi daha önce Türkiye Kupası'nda 3 maçta kadroda yer alırken, ligde ise ilk kez yedek kulübesinde şans bekledi. DENİZLİSPOR'DA 6 EKSİKYukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Fenerbahçe karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Denizlispor'da cezalı Özer Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmed Yasin, Hüseyin Altıntaş,Ayman Ben Mohamed, Özgür Çek ve Recep Niyaz, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

Hakan Kutlu, şu 11'le sahaya çıktı: "Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN