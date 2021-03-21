Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı
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Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı

21.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:21
Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Denizli'de oynanan maç 0-0 sona erdi. Denizlispor son sırada kalmaya devam ederken, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a elenen konuk ekip Başakşehir puanını 30'a yükseltti.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Her iki takımın da pozisyon yakalamakta zorlandığı maçta topa daha çok sahip takım Başakşehir olurken, hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gol gelmedi.

DENİZLİSPOR SON SIRADA KALMAYA DEVAM ETTİ

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 26 yaparken, son sırada kalmaya devam etti. Yeşil siyahlılar son 5 haftadan 7 puan çıkardı. Başakşehir ise 30 puana çıkarken son 5 haftada topladığı puanı 8'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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