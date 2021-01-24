Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Bugün 90 dakika boyunca rakip kaleye yakın oynamamıza rağmen skor alamadık." dedi.

Koşukavak, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, istemedikleri bir iç saha mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

Sorgulayacakları çok şey olduğunu belirten Koşukavak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 90 dakika boyunca rakip kaleye yakın oynamamıza rağmen skor alamadık. Oyuncu kalitesi anlamında yetersiz olduğumuz yerler var. Bu kadar rakip kaleye yakın oynayıp skor almak gerekiyor. Fatih Karagümrük oyuncu kalitesi yüksek bir takım. 44. dakikada ilk kez kaleye gelip golü buldular. İkinci gol savunmada yaptığımız bir hata sonucu oldu. Bu seviyede oyuncu kalitesini artırmaya ihtiyacımız var. Transfer döneminin kapanmasına 8 gün var. Bu süre içinde böyle bir şey yaparız diye düşünüyorum.

Bu girdaptan çıkmak gerekiyorsa, rakipler kalitesinde net 6-7 oyuncuya ihtiyaç var. Bir teknik direktör, planlamalarıyla topu rakip kaleye getirir. Orada etkinliği yoktur. Oralar biraz kalite ve beceri gerektiriyor. Kaliteli oyuncularımız var ancak sayı olarak azız. Hücum bölgesinde dar alanda, iç sahada, kalabalık savunma yapan takımlara karşı becerili oyunculara ihtiyaç var."

Atılay Canel: "Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Beşiktaş yenilgisini unutturmaları için mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını anlatan Canel, şunları kaydetti:

"Galibiyetten dolayı arkadaşlarımızı, futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi kutluyorum. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar, verilen görevleri yerine getirdiler. Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk. İstediğimiz gibi pozisyonlara da girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Bugün buradan, deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek