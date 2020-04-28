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Yukatel Denizlispor'da saha antrenmanları başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası gruplar halinde saha çalışmalarına başladı.

Yukatel Denizlispor'da saha antrenmanları başladı
28.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:43

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası gruplar halinde saha çalışmalarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların, belirlenen kurallara göre gruplar halinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dayanıklılık ve pas idmanı yaptığı belirtildi.

Teknik direktör Bülten Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafeyi koruyarak dörderli şekilde idman gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çok sıkı bir program hazırladıklarını vurgulayan Uygun, "Bu süreçte bütün önlemlerimizi aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Yoğun bir program oyuncuları bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında çok fark bulunuyor. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına efor sarf edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız. Oyuncu ve teknik ekip sürekli sağlık taramasından geçti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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