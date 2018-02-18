Yücel: "Şeker Fabrikalarıyla İlgili Son Kararı Özelleştirme Kurulu Verecek"

Türk Şeker İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, Türk Şeker İşletmeleri'nin özelleştirilmesine ilişkin çıkan haberlere rağmen işlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Son sözü Özelleştirme Yüksek Kurulu söyleyecek" dedi.

Türk Şeker İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kampanya dönemi sonunda düzenlenen değerlendirme toplantısı bu yıl Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Türk Şeker İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, şeker fabrikalarının özelleştirileceği haberlerini değerlendirerek, "Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak ilk açıklama 2000 yılında gündeme gelmişti. Bu tarihten itibaren özelleştirilen bazı fabrikalarımız oldu ancak 25 fabrikamız halen aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Özelleştirme kararı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ve kararın ardından kesinlik kazanacaktır. Biraz önce söylediğim gibi 2000 yılından bu yana telaffuz edilen özelleştirme konusunu düşünerek hizmet vermemiz mümkün olamazdı. Türk Şeker bugün itibariyle Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan bir kuruluştur. Başbakan ve ilgili bakanlıklar ile ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından açıklanacak karar sonrasında netlik kazanacağını söyleyebiliriz. Biz Türk Şeker olarak hizmetlerimizi aksatmadan yürütmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR