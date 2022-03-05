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Son dakika haber | Yücel İldiz: "Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı"

İhlas Haber Ajansı, Ali İhsan Çiftçi - Spor
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Son dakika haberleri... - Yücel İldiz: "Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı" Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Yediğimiz kazara gol bize pahalıya...

ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Yücel İldiz : "Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı"

İZMİR - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Altınordu maçının ardından yaptığı açıklamada, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Altınordu, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, açıklamalarda bulundu. İldiz, "Buraya mutlak kazanma amacıyla gelmiştik. Oyuna da iyi başladık. Özellikle ilk yarı kaçırdığımız inanılmaz pozisyonlar biraz maça şekil verdi. Devre sonuna doğru yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı. İkinci yarı bütün müdahalelere rağmen kalemizde pozisyon görmeden maçı mağlup bitirdik. Futbolda böyle bir şey var; yakaladınız mı atacaksınız, atamadınız mı bir tane yiyorsunuz. Çok üzgünüz. Bizim adımıza kötü bir mağlubiyet oldu" diye konuştu.

Son dakika haber | Yücel İldiz: Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı

Son dakika haber | Yücel İldiz: Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı

Son dakika haber | Yücel İldiz: Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Spor

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haberler

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