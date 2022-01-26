Yozgat, Kayseri, Sivas kar yağacak mı? Yozgat, Kayseri, Sivas'ta kar alarmı verildi mi?

Yozgat, Kayseri, Sivas başta olmak üzere Türkiye genelinde etkisini hissettiren kar yağışları devam ederken Meteoroloji'den 24'ü turuncu, 9'u sarı kodlu olmak üzere 33 ilimiz için uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan buzlanma, don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Yozgat, Kayseri, Sivas'da kar alarmı verildi mi?Yozgat, Kayseri, Sivas kar yağacak mı?

YOZGAT, KAYSERİ, SİVAS KAR YAĞACAK MI?

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

YURDU CUMA GÜNÜ TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, muhabirlere yaptığı açıklamada, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz."

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirten Macit, "Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak. Dolayısıyla vatandaşların ulaşımda bu uyarıyı dikkate almasını istiyoruz. Hafta sonu yağışları İstanbul'da yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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