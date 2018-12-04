Yozgat Cumhuriyet Parkı'na Çevre Düzenlemesi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Parkı ve Millet Kıraathanesi etrafında çevre düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet Parkı içerisinde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Arslan, belediye temizlik işleri ve bazı birimlerin bulunduğu binayı Millet Kıraathanesi'ne dönüştürme çalışmalarının başladığını söyledi.

Bir taraftan bina içerisinde çalışma hazırlıkları başlarken bir taraftan da çevre düzenlemesinin yapıldığını aktaran Arslan, "Bununla birlikte Cumhuriyet Parkı içerisinde de düzenleme çalışması yapıyoruz. Hem park içerisini hem de Millet Kıraathanesi bahçesini daha güzel bir görünüme kavuşturacağız." dedi.

Arslan, Millet Kıraathanesi tamamlandığında halkın güzel bir mekana kavuşmuş olacağını vurgulayarak, "Burası insanların hoşça vakit geçireceği mekanlardan biri olacak. Burası şehir merkezinde olmasından dolayı vatandaşlarımız bu hizmetlerden daha kolay yararlanmış olacak." diye konuştu.