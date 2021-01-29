Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır
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Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır

29.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:58

Galatasaray'ın transfer gündemine bulunan Yeni Malatyaspor'da forma giyen Youssouf Ndayishimiye, transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Youssouf, "Her futbolcu Galatasaray gibi bir takımda oynamak ister. Gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Karagümrük maçının ardından konuştu.

Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Burunduli oyuncu, "Benim bir menajerim var, Malatyaspor'da oynuyorum, kontratım devam ediyor. Aslında konuşmak istemiyorum, açıklama yapılacaktır. Her genç futbolcunun hayali büyük takımlarda oynamaktır, ben de Malatyaspor gibi büyük bir takımdayım. Galatasaray gibi bir takımda oynamak her oyuncunun hedefidir. Şu anda Malatyaspor'un oyuncusuyum, kontratım devam ediyor, maçlara odaklanıyorum. Bir gelişme olduğunda menajerim ya da kulübümüz açıklama yapacaktır" dedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu.

Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 29 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.

Youssouf Ndayishimiye: Her futbolcunun hedefi Galatasaray gibi bir takımda oynamaktır
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