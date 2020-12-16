Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Darıca maçında frikik gerginliği yaşadı

Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımdan Younes Belhanda ve Emre Akbaba, frikiği kimin kullanacağıyla ilgili bir tartışma yaşadı. İki oyuncunun arasına giren Etebo ortamı yumuşattı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takımda yaşanan bir gerginlik dikkat çekti.

Mücadelenin 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım, tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Tek golün sahibi Belhanda ve Emre Akbaba serbest vuruşu kullanmak için topun başına gitti. Bir süre iki oyuncu tartışırken araya Etebo girdi. Frikiği kullanan Belhanda topu auta yollarken Emre'nin şutun ardından el kol hareketlerine devam ettiği görüldü.

SELÇUK İNAN'LA DA YAŞAMIŞTI

Belhanda, aynı krizi daha önce Selçuk İnan'la da yaşamıştı. 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçında iki futbolcu, kazanılan serbest vuruşta topa kimin vuracağı tartışmasına tutuşmuştu.

Karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken kazanılan bir serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan ve Belhanda gelmişti. Selçuk İnan tam vuruşu yapmaya hazırlanırken Belhanda takım arkadaşını arkadan itmişti. Bunun üzerine Selçuk İnan, sitem ederek topun başından uzaklaşmıştı. Ancak Faslı yıldız da önce yedek kulübesine bir şeyler söylemiş, sonra da sinirlenerek serbest vuruşu kullanmaktan vazgeçmişti.

İki futbolcunun da topun başından uzaklaşmasının ardından Feghouli serbest vuruşu kullanmaya gelmişti. Ancak Selçuk İnan, uzaklaştığı topa yeniden hareketlenmiş ve vuruşu kullanmak için hazırlık yapmıştı. Medipol Başakşehir futbolcularının itiraz ettiği durum sonrası Selçuk İnan, Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Daha sonra topun başında yalnız kalan Selçuk İnan'ın vuruşunda top, direğe çarparak auta çıkmıştı.